Пользовательница тиктока @arutiunian_yulia призналась, что потратила много денег, поскольку допустила серьезные ошибки при планировании поездки. Поэтому, делясь собственным опытом, она решила предостеречь от них других туристов.

Сколько украинка потратила на поездку в Париж?

Туристка считает, что ее самой большой ошибкой было лететь из Польши и пересекать границу на автобусе. Женщина простояла на границе почти 12 часов, опоздала на свой рейс и покупала новые билеты. Из-за этого перелет туда и обратно из Варшавы в Париж обошелся украинке в целых 41 363 гривны.

Чтобы не тратить кучу времени на дорогу, на обратном пути путешественница заказала трансфер из аэропорта Варшавы в Киев, который стоил 120 евро. Такой способ добраться действительно оказался быстрее, ведь границу туристка прошла за 2 часа. При этом в салоне трансфера для всех пассажиров были пледы, подушки, удобные сиденья, а напитки уже входили в стоимость. Общая стоимость добирания в Париж и обратно составила около 51,5 тысячи гривен.

Апартаменты женщина арендовала в первом округе, поэтому они обошлись ей в 52 тысячи гривен за 5 ночей. Завтрак путешественница готовила дома, а вот на обеды и ужины ходила в популярные рестораны, где и цены соответствующие. Поэтому в целом расходы на еду составили около 31,2 тысячи гривен.

Немало денег ушло на поездки на такси. Каждый вызов в среднем обходился в 400 – 800 гривен. Особенно дорого обходились поездки из аэропорта и обратно. В целом расходы на такси у путешественницы составили почти 25 тысяч.

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На сувениры и подарки для себя путешественница потратила еще около 40 тысяч гривен, а общая стоимость поездки в Париж составила почти 199 тысяч гривен.

Украинка рассказала, сколько потратила на поездку в Париж: видео

Можно ли увидеть Париж дешевле?

Да, конечно. Мы не раз рассказывали о различных лайфхаках, которыми пользуются бюджетные путешественники, чтобы с сэкономить в Париже. Например, из аэропорта можно доехать до центра города на метро, вместо дорогого экскурсионного транспорта можно воспользоваться городским автобусом за 2,50 евро. Отель можно выбрать в четвертом, шестом или седьмом округах города, где вполне комфортно и красиво, но цены более доступные.