Користувачка тіктоку @arutiunian_yulia зізналася, що витратила багато грошей, оскільки припустилася серйозних помилок під час планування подорожі. Тож, ділячись власним досвідом, вона вирішила застерегти від них інших туристів.

Скільки українка витратила на поїздку у Париж?

Туристка вважає, що її найбільшою помилкою було летіти з Польщі і перетинати кордон автобусом. Жінка простояла на кордоні майже 12 годин, запізнилася на свій рейс і купувала нові квитки. Через це переліт туди й назад з Варшави у Париж обійшовся українці аж у 41 363 гривні.

Аби не витрачати купу часу на дорогу, назад мандрівниця замовила трансфер з аеропорту Варшави до Києва, який коштував 120 євро. Таке добирання дійсно виявилося швидшим, адже кордон туристка пройшла за 2 години. При цьому у салоні трансферу для всіх пасажирів були пледи, подушки, комфортні сидіння, а напої вже входили у вартість. Загальна вартість добирання у Париж і назад вийшла близько 51,5 тисячі гривень.

Апартаменти жінка орендувала у першому окрузі, тож вони обійшлися їй у 52 тисячі гривень за 5 ночей. Сніданок мандрівниця готувала вдома, а от на обіди й вечері ходила у популярні ресторани, де й ціни відповіді. Тож загалом витрати на їжу становили близько 31,2 тисячі гривень.

Чимало грошей пішло на поїздки на таксі. Кожен виклик в середньому обходився у 400 – 800 гривень. Особливо дорого було їхати з і до аеропорту. Загалом витрати на таксі у мандрівниці становили майже 25 тисяч.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На сувеніри і подарунки для себе мандрівниця витратила ще близько 40 тисяч гривень, а загальна вартість подорожі у Париж вийшла майже 199 тисяч гривень.

Українка розповіла, скільки витратила на поїздку у Париж: відео

Чи можна побачити Париж дешевше?

Так, звісно. Ми не раз розповідали про різні лайфхаки, якими користуються бюджетні мандрівники, аби зекономити у Парижі. Наприклад, з аеропорту можна поїхати у центр міста на метро, замість дорогого екскурсійного транспорту можна скористатися міським автобусом за 2,50 євро. Готель можна обрати у четвертому, шостому або сьомому округах міста, де цілком комфортно і красиво, але ціни доступніші.