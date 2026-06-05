Опытный турист назвал 3 пляжных курорта в Европе, в которые он не советует ехать

Европа славится своими пляжными курортами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира. Голубое море, живописные набережные и солнечная погода часто создают образ идеального отдыха. Однако реальность не всегда соответствует ожиданиям.

Путешественник из США Сэм Сирс за свою жизнь посетил 45 стран. Он увидел много прибрежным городов и для Travel Off Path составил список тех, в которые больше не хочет возвращаться.

Читайте также Это одна из самых красивых стран Средиземноморья и вот 5 причин, почему ее стоит увидеть

Какие пляжные локации в Европе не понравились путешественнику?

Албуфейра, Португалия. Алгарве – это самый популярный курортный регион Португалии на берегу Атлантического моря. Его часто сравнивают с Сан-Диего в США, но Сэм Сирс с этим не очень согласен. Он побывал в Албуфейре – самом известном курорте региона – и остался разочарованным.

Да, здесь действительно очень красивый золотой песок на пляжах, и когда о него разбиваются синие волны – это невероятное зрелище. Но цены в Албуфейре значительно дороже чем в целом в Алгарве, улицы переполнены туристами, а на пляжах отдыхающих достают назойливые продавцы, от которых невозможно избавиться. Все это делает Албуфейру не престижным курортом, а неудачным.

Путешественник советует вместо этого посетить соседний город Картейра. Атмосфера здесь спокойнее, цены дешевле, а пейзажи так же впечатляют.



Побережье Албуфейры / Фото AROUND THE WORLD

Санторини, Греция. Этот остров является одним из самых красивых мест на Земле, но, к сожалению, его испортил массовый туризм. Летом людей здесь настолько много, что можно забыть о спокойном отдыхе на своей вилле с видами на белоснежные дома с синими крышами и бескрайнее море. К тому же цены на Санторини очень завышены.

Сирс советует вместо Санторини посетить город Ханья на острове Крит. Это очень недооцененный курорт, где обычно мало туристов, а потому можно полностью окунуться в атмосферу Греции.

Город Ханья в Греции / Фото Depositphotos

Вик, Исландия. Это не совсем пляжный курорт, ведь океан здесь очень холодный и опасный, а потому купаться строго запрещено, но путешественник решил добавить его в свой список. Американец впервые увидел это самое южное поселение Исландии в 2016 году и был потрясен красотой природы. Черный вулканический песок, базальтовые колонны и мощный океан создают впечатление пребывания на другой планете.

Однако сейчас Вик стал популярным туристическим местом с кучей туристов, где уже значительно сложнее сполна ощутить все могущество природы. Сирс признался, что в этом месте он больше никогда не чувствовал того, что почувствовал в далеком 2016 году, когда Исландия была непопулярным направлением.

Тем, кто хочет больше спокойствия, ощущение приватности и дикой природы, путешественник советует посетить Фарерские острова.

Пейзажи на пляже Вик / Фото caspar.ying

Конечно, впечатления от путешествий всегда остаются субъективными, и то, что разочаровало одного туриста, может понравиться другому. В то же время подобный опыт напоминает: популярность курорта еще не гарантирует идеального отдыха. Поэтому перед бронированием стоит не только просматривать фото в соцсетях, но и знакомиться с отзывами путешественников, которые уже побывали здесь.