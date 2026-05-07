Турист отсудил почти 1000 евро из-за "войны за шезлонги" на отдыхе

Немецкий турист, отдыхая с семьей в отеле, столкнулся с распространенной проблемой: почти все шезлонги были "забронированы" вещами других отдыхающих, несмотря на то, что он приходил еще в 6 утра. После отпуска мужчина подал в суд на туроператора и получил компенсацию почти 1000 евро.

Многие туристы хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда на территории отеля, бассейна или пляжа все шезлонги будто заняты, но людей на них нет. Вместо отдыхающих есть только полотенца, сумки или другие вещи, которые "бронируют" места на целый день. Из-за такой практики один из туристов решил не мириться с ситуацией и подал иск в суд на туроператора, рассказывает BBC. Более того, он получил компенсацию за испорченный отдых.

Смотрите также BB – это не "все включено": что на самом деле означают гостиничные аббревиатуры

Как турист отсудил у туроператора компенсацию за постоянно занятые шезлонги?

Немецкий турист выиграл компенсацию более 900 евро после того, как во время семейного отпуска в Греции не смог нормально пользоваться шезлонгами у бассейна из-за массового "бронирования полотенцами". Мужчина отдыхал на острове Кос в 2024 году вместе с женой и двумя детьми.

По его словам, ежедневно приходилось тратить около 20 минут на поиск свободного места у бассейна, даже если семья приходила очень рано – около 06:00. Он подал иск к туроператору, заявив, что система "резервирования" шезлонгов полотенцами сделала отдых значительно хуже.

Немецкий турист выиграл компенсацию более 1000 евро / фото Canva

Суд в немецком Ганновере стал на его сторону и признал, что пакетный тур был "недостаточно организованным" из-за отсутствия контроля за доступом к лежакам. Судьи отметили, что хотя туроператор не управляет самим отелем, он должен обеспечить "разумное соотношение" количества шезлонгов к количеству гостей. В результате семья получила дополнительную компенсацию около 986 евро.

Смотрите также Как за 60 секунд найти идеальный отель для отдыха за 60 секунд

Является ли законным заранее "бронировать" шезлонги?

Отели могут запрещать так называемое "бронирование" шезлонгов полотенцами и другими вещами и это часто прямо прописывается во внутренних правилах заведения. По словам эксперта по туристическому праву Росбеха Карими, администрация имеет полное право устанавливать политику "без резервирования" возле бассейнов и зон отдыха:

Да, конечно, отель может это запретить. Он имеет полное право включить такое правило в свою операционную политику. Эта практика больше не является исключением, а часто нормой,

– объясняется в отчете туристического сайта FVW для издания Tornosnews.

В таких случаях работники отеля обычно убирают вещи с шезлонгов, которые долго остаются пустыми. Если место не используется примерно 30 минут, полотенца и личные вещи могут перенести в специальную зону хранения, а гостей просят выбрать другой свободный шезлонг.

Впрочем, практика не всегда работает на самом деле. Одно из судебных дел в Германии показало, что даже наличие правил не гарантирует их выполнения. Туристы, которые отдыхали на Родосе, пожаловались, что отель формально запрещал "бронирование", но фактически не контролировал соблюдение этого правила. В результате большинство шезлонгов оставались занятыми вещами без людей, и отдыхающие не могли ими воспользоваться в течение дня.

Суд признал это "дефектом путешествия" и обязал выплатить компенсацию около 15 процентов стоимости проживания, что составляло примерно 320 евро. В то же время сама по себе нехватка шезлонгов не всегда является нарушением. Отели не обязаны обеспечивать отдельное место для каждого гостя одновременно. Важно лишь, чтобы их количество было "разумным" и соответствовало вместимости комплекса.

Для туристов это означает простое правило: перед бронированием стоит проверять политику отеля относительно шезлонгов. Если запрет существует, гости вправе ожидать, что его будут соблюдать. В противном случае они могут обращаться к администрации или туроператору – и даже требовать компенсацию, если отдых был существенно испорчен.

О каких запретах стоит знать туристам в других странах?

Перед посещением новой локации стоит ознакомиться не только с языковыми и культурными особенностями, но и о запретах в других странах. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено фотографировать правительственные здания и военные объекты. Возле них туристам лучше даже не задерживаться.

Путешественникам, которые посещают Грецию, следует выбрать правильную обувь, когда они захотят посетить исторические достопримечательности. С 2009 года высокие каблуки запрещены в Афинах, в частности в пределах Акрополя, и возле театра Эпидавра. А на Мальдивах за пределами курортных островов и на пляжах, где в основном отдыхают местные, нельзя быть открыто одетыми.