Турция отложила требование ПЦР-тестов для украинских туристов: известна дата

1 июня стало известно, что Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов, прибывающих из Украины. Однако в тот же день нововведения несколько изменили.

Посольство Турции в Украине уточнило, что требование отсрочили до 3 июня включительно. Согласно данным дипломатов, новые правила начнут фактически применяться не с 1 июня, как указано в документе, а с 4 июня.

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Для въезда в Турцию необходимо иметь один из указанных документов:

Документ о вакцинации от COVID-19 сделан не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;

Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних полгода;

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

Также в посольстве напомнили, что для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешественников в Турцию по ссылке: https://register.health.gov.tr/.

По данным Worldometer , по состоянию на 2 июня 2021 года в Турции обнаружено 5 256 516 случаев заражения коронавирусом, из них 47 656 летальных.

Отметим, ранее власти Турции приняли решение смягчить карантин. С 1 июня 2021 года в стране смогут работать рестораны и спортивные залы.