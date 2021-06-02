Посольство Туреччини в Україні уточнило, що вимогу відстрочили до 3 червня включно. Згідно з даними дипломатів, нові правила почнуть фактично застосовуватися не з 1 червня, як зазначено в документі, а з 4 червня.

До теми Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тести від пасажирів, що прибувають з України

Для в'їзду в Туреччину необхідно мати один із зазначених документів:

Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;

Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх пів року;

Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань.

Також у посольстві нагадали, що для перетину турецького кордону протягом 72 годин до дати в'їзду потрібно заповнити реєстраційну форму для мандрівників до Туреччини за посиланням: https:// register.health.gov.tr/ .

За даними Worldometer, станом на 2 червня 2021 року в Туреччині виявлено 5 256 516 випадків зараження коронавірусом, з них 47 656 летальних.

Відзначимо, раніше влада Туреччини ухвалила рішення пом'якшити карантинні обмеження. З 1 червня 2021 року у країні зможуть працювати ресторани і спортивні зали.