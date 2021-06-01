Будут работать рестораны и спортзалы: Турция смягчает карантин

Власти Турции приняли решение смягчить карантин. С 1 июня 2021 года в стране смогут работать рестораны и спортивные залы.
Кроме этого, будут изменения по сокращению комендантского часа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Новые ограничения в Турции
Согласно новым правилам, в стране будут открыты парки развлечений и спортивные залы. Также разрешено работать заведениям общественного питания в режиме:
- с 7:00 до 21:00 обслуживание столиков в помещении;
- до 00:00 – работа на вынос.
Таким образом можно организовывать праздники, в частности свадьбы, и под открытым небом, и в закрытых площадках. Но все правила нужно выполнять согласно всем санитарным нормам.
С 1 июня спортклубы смогут проводить собрания, но другие организации смогут собираться уже с середины этого месяца. Есть изменения и по комендантскому часу. Он будет действовать с 22:00 до 5:00 с понедельника по субботу.
Собственная вакцина – до конца 2021
По словам президента, страна продолжает разрабатывать собственную вакцину. Несмотря на то, что процесс еще не завершили, он надеется, что ее создадут до конца 2021 года.
Коронавирус в Турции: последняя информация
- За вчера, 31 мая, в Турции обнаружили почти 6 500 новых случаев заболевания COVID-19.
- Всего по состоянию на 1 июня заразились 5 249 404 человек.
- Из них – 5 114 624 выздоровели, в то же время умерло 47 527 человек.