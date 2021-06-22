Без комендантского часа: Турция идет на ослабление карантина

В Турции с 1 июля отменят комендантский час. Также уйдут в прошлое ограничения на междугородние поездки и передвижение в городском общественном транспорте.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое решение приняли во время 3-часового заседания правительства в президентском комплексе в Анкаре.

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В стране уже несколько смягчили ограничения с 1 июня

На этот шаг власти пошли из-за значительного уменьшения новых случаев коронавируса. В стране уже несколько смягчили ограничения с 1 июня – после 17-дневного локдауна.

Эрдоган отметил значение вакцинации

Президент Эрдоган в обращении к туркам подчеркнул важность вакцинации. Он посоветовал не слушать "манипуляции относительно прививок" и обращать внимание только на рекомендации специалистов.

Наша цель – сделать всех людей в нашей стране старше 18 лет пригодными для вакцинации в течение нескольких недель,

– сказал Эрдоган.

Глава государства призвал граждан соблюдать правила гигиены и социальной дистанции, носить маски в общественных местах.

Какова ситуация с коронавирусом в Турции? По состоянию на 20 июня в стране коронавирус диагностировали у более чем По состоянию на 20 июня в стране коронавирус диагностировали у более чем 5 миллионов 375 тысяч человек, из них умерли более 49 тысяч. Выздоровели более 5 миллионов 237 тысяч больных.