Об этом сообщил премьер-министр страны Хишам Машиши. Во время локдауна будет действовать даже комендантский час – с 19:00 до 5:00.

Читайте также Летом ЕС планирует открыться для туристов: при каких условиях и касается ли это украинцев

В Тунисе на неделю запретили передвигаться между городами

Также жители Туниса на эту неделю не могут передвигаться между городами. Правда, есть исключения – в экстренных случаях.

Какие еще ограничения будут действовать:

  • Запрещены все культурные и спортивные мероприятия
  • Не будут работать все рынки
  • Также закроют храмы
  • Продукты можно будет купить только в магазинах.

Жителей призывают максимально проводить дома время. Можно выходить на улицу за продуктами, лекарствами или на вакцинацию. С 3 мая все, кто прибыл на территорию страны, вынуждены отбыть недельный карантин.

Какова ситуация с коронавирусом в Тунисе?


По состоянию на 7 мая в стране обнаружили 317 тысяч случаев коронавируса, из них более 11 тысяч – летальные. От болезни выздоровели более 272 тысяч человек. За последние сутки в стране обнаружили 1 410 новых случаев COVID-19.