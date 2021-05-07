Об этом сообщил премьер-министр страны Хишам Машиши. Во время локдауна будет действовать даже комендантский час – с 19:00 до 5:00.

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В Тунисе на неделю запретили передвигаться между городами

Также жители Туниса на эту неделю не могут передвигаться между городами. Правда, есть исключения – в экстренных случаях.

Какие еще ограничения будут действовать:

Запрещены все культурные и спортивные мероприятия

Не будут работать все рынки

Также закроют храмы

Продукты можно будет купить только в магазинах.

Жителей призывают максимально проводить дома время. Можно выходить на улицу за продуктами, лекарствами или на вакцинацию. С 3 мая все, кто прибыл на территорию страны, вынуждены отбыть недельный карантин.

Интересно! Недавно решили усилить карантин и в Египте. В стране 2 недели будут закрыты пляжи и парки, а также частично – рестораны и торговые центры. Ограничения будут действовать с 6 по 21 мая.