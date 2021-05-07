Об этом сообщил премьер-министр страны Хишам Машиши. Во время локдауна будет действовать даже комендантский час – с 19:00 до 5:00.
Читайте также Летом ЕС планирует открыться для туристов: при каких условиях и касается ли это украинцев
В Тунисе на неделю запретили передвигаться между городами
Также жители Туниса на эту неделю не могут передвигаться между городами. Правда, есть исключения – в экстренных случаях.
Какие еще ограничения будут действовать:
- Запрещены все культурные и спортивные мероприятия
- Не будут работать все рынки
- Также закроют храмы
- Продукты можно будет купить только в магазинах.
Жителей призывают максимально проводить дома время. Можно выходить на улицу за продуктами, лекарствами или на вакцинацию. С 3 мая все, кто прибыл на территорию страны, вынуждены отбыть недельный карантин.
Какова ситуация с коронавирусом в Тунисе?
По состоянию на 7 мая в стране обнаружили 317 тысяч случаев коронавируса, из них более 11 тысяч – летальные. От болезни выздоровели более 272 тысяч человек. За последние сутки в стране обнаружили 1 410 новых случаев COVID-19.