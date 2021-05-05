Что предусматривает карантин в Египте

Новые ограничения в Египте будут действовать с 6 по 21 мая. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули.

Рекомендуем ЕС запустит COVID-паспорта уже в июне, Италия – в мае

Магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и торговые центры могут работать только до 21:00. После того времени заведениям общественного питания разрешили доставлять пищу клиентам домой.

Кроме того, во время мусульманского праздника Рамазан-Байран, 12-16 мая, нельзя будет посещать парки и пляжи.

После этого двухнедельного периода состоится совещание для оценки ситуации с коронавирусом в Египте,

– говорится в сообщении.

Ситуация с COVID-19 в Египте

По данным ресурса Worldometers, коронавирусом в стране заразились 231 803 человек. Кроме того, 13 591 больной умер, а 173 341 – поправился.

За сутки 4 мая COVID-19 в Египте подхватили 1090 человек. В то же время 60 пациентов умерли.

В январе в стране началась массовая вакцинация препаратами Sinopharm и Astrazeneca.

Справка. Рамазан-Байран – это мусульманское празднование после окончания строгого 30-дневного поста – Рамадана.