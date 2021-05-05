Что предусматривает карантин в Египте
Новые ограничения в Египте будут действовать с 6 по 21 мая. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули.
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Магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и торговые центры могут работать только до 21:00. После того времени заведениям общественного питания разрешили доставлять пищу клиентам домой.
Кроме того, во время мусульманского праздника Рамазан-Байран, 12-16 мая, нельзя будет посещать парки и пляжи.
После этого двухнедельного периода состоится совещание для оценки ситуации с коронавирусом в Египте,
– говорится в сообщении.
Ситуация с COVID-19 в Египте
- По данным ресурса Worldometers, коронавирусом в стране заразились 231 803 человек. Кроме того, 13 591 больной умер, а 173 341 – поправился.
- За сутки 4 мая COVID-19 в Египте подхватили 1090 человек. В то же время 60 пациентов умерли.
- В январе в стране началась массовая вакцинация препаратами Sinopharm и Astrazeneca.