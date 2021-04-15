Тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?" Макс Узол и Оля Манько поделились историями о поездках, в которых они переживали культурный шок. Они вспомнили традиции экзотических стран, которые их больше всего поразили.

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В Макса культурный шок случился на Мадагаскаре.

Я познакомился с трешовой традицией туземцев. В конце лета они выкапывают своих дедов-прадедов, погибших века и более назад, и устраивают с ними ритуальные танцы. Переодевают их в чистую одежду и закапывают обратно до следующего лета, – рассказывает ведущий.

Он добавил, что у него в голове не укладывалось, как так просто можно выкапывать кости родных людей. Но на этом культурный шок на острове не истек.

"Я узнал, что там делают обрезание четырехлетнем мальчикам. И это не по религиозным убеждениям, а именно из-за культуры, традиций. Заканчивается обряд тем, что дедушка этого мальчика должен съесть этот кусок крайней плоти", – с ужасом сообщил Макс.



Макс Узол рассказал о своем культурном шоке / Фото: Новый канал

По его словам, во время разговора со своим мадагаскарским другом, в шутку спросив, мечтает ли тот стать дедушкой – друг ответил: "Ни за что! Молодое поколение этих традиций не соблюдает".

Культурный шок жены Макса, Оли, состоялся в Таиланде.

Это произошло, когда я поняла, что в этой стране существует три пола людей: мужчины, женщины и ледибои. Ледибои – это мужчины, которые превращаются в женщин. Некоторые из них просто переодевается, а некоторые даже пьют гормоны, чтобы не росла щетина на лице, – говорит путешественница.

Она добавляет, что треть населения страны – это, наверное, они. Самое интересное, что встретить их можно не только где-то в ночных клубах, но и просто на улице.



Оля Манько получила культурный шок в Таиланде / Фото: Новый канал

Оля вспоминает, как зашла в супермаркет, где встретила красивую девушку. Когда она заговорила, голос был мужской – это ледибой. В Таиланде надо быть осторожным, ведь различить, кто есть кто, бывает сложно.

Напомним, ранее Макс Узол и Оля Манько назвали 4 причины, почему стоит посетить Македонию.