Не только Валлетта: скрытые жемчужины Мальты, которые удивят туристов

Если вы планируете поездку на Мальту, стоит заранее составить маршрут. Помимо популярных мест, на острове есть немало локаций, которые помогут увидеть его с разных сторон.

Мальта привлекает туристов не только пляжами, но и древними городами, необычными декорациями из культового фильма и живописными морскими пещерами. Украинский тревел-блогер Денис Скрипкин назвал пять мест, которые, по его мнению, стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

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Где найти настоящую Мальту: блогер показал пять самых атмосферных локаций острова

Первой в списке стала Валлетта – столица Мальты, известная своими старинными укреплениями. Здесь туристы могут увидеть традиционный пушечный выстрел над Большой гаванью, попробовать местную выпечку пастица и встретить закат на городских стенах с панорамой на море и исторические форты.

Топ-5 мест Мальты / Instagram denys_skrypkin

Если же вы хотите увидеть Мальту ещё подробнее и узнать больше интересных фактов об острове, загляните на ютуб-канал "Шляхошукачі". Трэвел-блогеры Артур и Денис исследуют самые известные локации мира и показывают их с новой стороны, делясь полезными советами и собственным опытом путешествий.

Выпуск о Мальте: смотреть видео

Не менее атмосферны Три города, где можно почувствовать настоящий ритм жизни острова. Узкие улочки, украшенные цветами, балконы с бельем и местные жители, общающиеся прямо у своих домов, создают особую атмосферу, далекую от популярных туристических маршрутов.

В подборку также вошёл поселок Папай – декорации, которые возвели для съёмок фильма о моряке Папае и не разобрали после завершения работы над картиной. Сегодня здесь можно прогуляться по кинематографическому городку, пообщаться с актёрами и даже посмотреть фильм, ради которого его построили.

Еще одно место, которое блогер советует посетить, – это Мдина, древний город-крепость, где сейчас проживает всего несколько сотен человек. За мощными стенами скрываются узкие средневековые улочки, а с обзорных площадок открываются одни из лучших панорам Мальты.

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Завершает список Голубой грот – одна из самых живописных природных локаций острова. За тысячи лет море сформировало здесь огромные скальные арки, пещеры и туннели. Полюбоваться пейзажами можно как со смотровой площадки, так и во время прогулки на лодке сквозь природные гроты.