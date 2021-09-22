Скидка применяется к тарифу и не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно и не входят в выбранный тариф. Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

Читайте также Bees Airline открыла новые осенние направления: куда будет летать и за сколько

Стоимость акционных билетов из разных городов Украины стартует от 284 гривен (9 евро).

В стоимости дешевых билетов только маленькая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.

Обратите внимание! Акционные билеты можно забронировать до 23 сентября включительно.

Авиаперевозчик снизил цены не на все рейсы, а только на те, которые будут осуществляться до 31 октября 2021 года. Если на ваш рейс применяется скидка, то вы увидите соответствующее сообщение при выборе тарифа.

Билеты Wizz Air безвозвратные

Если пассажир не полетит из-за ограничений в стране, но авиакомпания выполнит этот рейс – билет "сгорит".

Именно поэтому авиаперевозчик советует оформлять платную услугу Wizz Flex, которую можно заказать только при покупке билета. Ее стоимость от 5 до 36 евро за каждый рейс и каждого пассажира.

Она позволяет отменять билет и получать 100% его стоимости на Wizz-счет. Далее эти средства можно использовать для бронирования новых билетов и услуг лоукостера.

Кроме того, Wizz Flex предлагает еще одну опцию – изменение даты вылета и маршрута неограниченное количество раз без оплаты штрафа. Однако, если новый билет дороже, авиакомпания выставит счет на доплату.

Отметим, ранее Wizz Air заявил, что запустит рейсы из Киева в еще один город Венгрии – Дебрецен, и восстановит полеты из Киева в Будапешт с 13 сентября.