Даже для вакцинированных: Италия ужесточила правила въезда
Источник:Corriere della Sera
Власти Италии ужесточили правила въезда в страну. Все из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
Новые ограничения коснутся даже вакцинированных жителей Евросоюза.
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Италия ужесточила правила въезда: что изменится
Так, с 16 декабря всем путешественникам, в частности, вакцинированным, нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19.
Прибывающие в Италию из стран Европейского Союза и не прошедшие вакцинацию должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных,
– говорится в сообщении.
Также от невакцинированных путешественников из третьих стран и возвращающихся домой итальянцев потребуют 10-дневную самоизоляцию.
Вакцинированные туристы при въезде в Италию обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда, или антиген-тест, сделанный не более 24 часов назад.Внимание! Для украинцев, привитых одной из утвержденных в ЕС вакцин, последние обновления не изменяют правила въезда – отрицательный тест и заполнение специальной формы PLF. Но, для невакцинированных – новые условия увеличивают срок самоизоляции.
COVID-19 в Италии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 15 декабря 2021 года в Италии выявлено 5 258 886 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 135 049 летальных;
- В то же время 4 826 443 человека побороли болезнь.
Как известно, в стране подтверждено 27 случаев заражения "Омикроном".