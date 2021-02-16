В урочище Красное на Тернопольщине, мороз сковал поток Джуринского водопада – крупнейшего среди равнинных водопадов Украины.

Живописные фотографии природного явления опубликовал известный тернопольский фотограф Владимир Тихович.

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Джуринский водопад, который еще называют Червоноградским, расположенный на реке Джурин в Залищицком районе Тернопольской области. В высоту достигает 16 метров.

Его считают рукотворным, но существует несколько версий его образования:

Одни говорят, что водопад создали строители Червоногородского замка-дворца еще несколько веков назад. Кто-то – что это турки, которые, чтобы осушить реку, что мешала им взять Червоногородский замок в 1672 году, изменили русло, взорвав гору, потому и образовался водопад.

Джуринский водопад замерз / Фото: Владимир Тихович

Отметим, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Вазира Мартазирова рассказала, что с 20 февраля прогнозируют резкое потепление.