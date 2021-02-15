Полностью покрыло льдом: шторм превратил набережную Бердянска на зимнюю сказку – красивые фото
Арктический циклон, бушующий в Запорожской области, полностью заковал побережья в лед. Набережная курортного Бердянска после шторма покрылась сплошной ледяной коркой.
Источник:Фейсбук Tanya Cheremysina
12 февраля в Запорожской области произошло сильное ухудшение погодных условий: дождь, снег, а также шквальный ветер.
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Эх, рано я в январе с зимой прощалась, – написала автор фотографий.
Набережная Бердянска полностью покрылась льдом / Фейсбук Tanya Cheremysina
Стоит отметить, в течение суток 16 февраля здесь на дорогах сохранится гололедица, которую классифицируют первым уровнем опасности. Поэтому спасатели Запорожской области продолжают оказывать помощь водителям на автодорогах, и советуют выбирать безопасный скоростной режим, ведь при интенсивных осадках на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь.
Добавим, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Вазира Мартазирова рассказала, что с 20 февраля прогнозируют резкое потепление.
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