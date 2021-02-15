Арктический циклон, бушующий в Запорожской области, полностью заковал побережья в лед. Набережная курортного Бердянска после шторма покрылась сплошной ледяной коркой.

12 февраля в Запорожской области произошло сильное ухудшение погодных условий: дождь, снег, а также шквальный ветер.

Смотрите также Неповторимая красота: сеть охватило видео зимнего путешествия Карпатами из кабины машиниста

Эх, рано я в январе с зимой прощалась, – написала автор фотографий.

Набережная Бердянска полностью покрылась льдом / Фейсбук Tanya Cheremysina

Стоит отметить, в течение суток 16 февраля здесь на дорогах сохранится гололедица, которую классифицируют первым уровнем опасности. Поэтому спасатели Запорожской области продолжают оказывать помощь водителям на автодорогах, и советуют выбирать безопасный скоростной режим, ведь при интенсивных осадках на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь.

Добавим, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Вазира Мартазирова рассказала, что с 20 февраля прогнозируют резкое потепление.