В Україні замерз найбільший рівнинний водоспад: дивовижні фото
В урочищі Червоне, що на Тернопільщині, мороз скував потік Джуринського водоспаду – найбільшого серед рівнинних водоспадів України.
Джерело:Фейсбук Володимира Тиховича
Мальовничі світлини природного явища опублікував відомий тернопільський фотограф Володимир Тихович.
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Джуринський водоспад, який ще називають Червоноградським, розташований на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області. У висоту сягає 16 метрів.
Його вважають рукотворним, але існує декілька версій його утворення:
Одні кажуть, що водоспад створили будівничі Червоногородського замку-палацу ще кілька століть тому. Хтось – що це турки, які, щоб осушити річку, яка заважала їм взяти Червоногородський замок у 1672 році, змінили річище, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад.
Джуринський водоспад замерз / Фото: Володимир Тихович
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