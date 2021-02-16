В урочищі Червоне, що на Тернопільщині, мороз скував потік Джуринського водоспаду – найбільшого серед рівнинних водоспадів України.

Мальовничі світлини природного явища опублікував відомий тернопільський фотограф Володимир Тихович.

Дивіться також Повністю вкрило льодом: шторм перетворив набережну Бердянська на зимову казку – дивовижні фото

Джуринський водоспад, який ще називають Червоноградським, розташований на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області. У висоту сягає 16 метрів.

Його вважають рукотворним, але існує декілька версій його утворення:

Одні кажуть, що водоспад створили будівничі Червоногородського замку-палацу ще кілька століть тому. Хтось – що це турки, які, щоб осушити річку, яка заважала їм взяти Червоногородський замок у 1672 році, змінили річище, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад.

Джуринський водоспад замерз / Фото: Володимир Тихович

Відзначимо, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Вазіра Мартазірова розповіла, що з 20 лютого прогнозують різке потепління.