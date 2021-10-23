Таиланд откроет для иностранных путешественников 17 провинций: известна дата

Власти Таиланда полностью откроет страну для вакцинированных туристов. Решение вступит в силу с 1 ноября.

Для гостей будут доступны Бангкок и другие 16 провинций Таиланда. Полный перечень – читайте дальше!

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Таиланд откроет для иностранных путешественников 17 провинций

Вакцинированные туристы, прибывающие из стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.

Невакцинированные лица будут обязаны пройти 14-дневный карантин после въезда (касается лиц, прибывающих через сухопутную границу), или 10 дней для авиапассажиров.

С 1 ноября откроются следующие провинции:

Бангкок; Краби; Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг) Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанги) Трат (остров Чанг) Бурирам; Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка) Пхангнга; Пхукет; Ранонг (остров суйте) Районг (остров Самет) Пхетчабури (Ча-Ам) Лей (Чиангкхан) Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум) Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао) Нонг-Кхай (районы Сангхи, Сичиангмай, Тхабо) Удонтхани (районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнг, Нонгхан, Прачаксинлапакхом).

Отмечается, что премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча распорядился с 31 октября прекратить комендантский час в этих 17 провинциях, чтобы поддержать восстановление открытия страны для полностью вакцинированных иностранных туристов.

Однако развлекательные заведения, в частности пабы, бары и караоке пока останутся закрытыми – их откроют позже.

COVID-19 в Таиланде: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 23 октября 2021 года в Таиланде обнаружен 1 831 389 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 18 625 летальных;

В то же время 1 710 447 человек побороли болезнь.