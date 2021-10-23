Таиланд откроет для иностранных путешественников 17 провинций: известна дата

23 октября 2021 , 14:41
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Источник:

Bangkok Post

Власти Таиланда полностью откроет страну для вакцинированных туристов. Решение вступит в силу с 1 ноября.

Для гостей будут доступны Бангкок и другие 16 провинций Таиланда. Полный перечень – читайте дальше!

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Таиланд откроет для иностранных путешественников 17 провинций

Вакцинированные туристы, прибывающие из стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.

Невакцинированные лица будут обязаны пройти 14-дневный карантин после въезда (касается лиц, прибывающих через сухопутную границу), или 10 дней для авиапассажиров.

С 1 ноября откроются следующие провинции:

  1. Бангкок;
  2. Краби;
  3. Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг)
  4. Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанги)
  5. Трат (остров Чанг)
  6. Бурирам;
  7. Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка)
  8. Пхангнга;
  9. Пхукет;
  10. Ранонг (остров суйте)
  11. Районг (остров Самет)
  12. Пхетчабури (Ча-Ам)
  13. Лей (Чиангкхан)
  14. Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум)
  15. Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао)
  16. Нонг-Кхай (районы Сангхи, Сичиангмай, Тхабо)
  17. Удонтхани (районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнг, Нонгхан, Прачаксинлапакхом).

Отмечается, что премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча распорядился с 31 октября прекратить комендантский час в этих 17 провинциях, чтобы поддержать восстановление открытия страны для полностью вакцинированных иностранных туристов.

Однако развлекательные заведения, в частности пабы, бары и караоке пока останутся закрытыми – их откроют позже.

Обратите внимание! МИД Таиланда объявило, что откроет свои границы с 1 ноября для туристов из 46 стран мира, однако Украина в этот список не вошла.

COVID-19 в Таиланде: последние данные

  • По данным Worldometer, по состоянию на 23 октября 2021 года в Таиланде обнаружен 1 831 389 случаев заражения коронавирусом;
  • К сожалению, из них 18 625 летальных;
  • В то же время 1 710 447 человек побороли болезнь.

Автор: Марта Касіянчук