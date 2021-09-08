Священная гора Японии покрылась снегом на месяц раньше: волшебное видео

В Японии вершину вулкана Фудзияма покрыл снег. В этом году он выпал на месяц раньше, чем обычно. Аэросъемка фиксирует припорошенный симметричный конус горы, но базальтовый камень остается чистым.

Органы местного самоуправления получили сообщение о снеге еще 6 сентября. Но через облака не смогли вести дальнейшие наблюдения.

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Снег на Фудзияме

Фудзияма – действующий, хотя и слабоактивных вулкан в Японии. Он имеет высоту 3 776 метров. Обычно его вершина покрывается снегом в начале октября.

Сотрудник местного метеорологического бюро Кофу заметил слегка закрыт белый верх рано утром 7 сентября. Это на 25 дней раньше, чем обычно. Для сравнения, в прошлом году снег на вершине выпал 28 сентября.

Заснеженная вершина японского вулкана: видео

Вершина Фудзиямы имеет почти идеальные конические очертания, из-за чего ее считают священной. Кроме туристической привлекательности, он выступает объектом религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов.