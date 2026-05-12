Известный замок Львовщины открывает двери для туристов: когда можно посетить и какая цена билетов

Аутентичный Свиржский замок открывает сезон экскурсий уже в эти выходные. Об этом рассказали в культурно-художественном центре "Замок Свирж".

Что известно об открытии Свиржского замка?

Уже в эти выходные (16 – 17 мая) Свиржский замок начинает новый сезон экскурсий для посетителей. График работы в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. В 16:00 стартует последняя экскурсия. Вход на территорию возможен только в сопровождении экскурсовода.

Стоимость посещения составляет 150 гривен с человека. Для студентов и пенсионеров 80 гривен, а для детей до 12 лет, военнослужащих и лиц с инвалидностью вход бесплатный вход. Для организованных групп более 15 человек предусмотрена предварительная регистрация.

Адрес расположения: Т1411, Свирж, Львовская область, 81225.

Открытие Свиржского замка

Что известно об истории Свиржского замка?

Крепость, история которой начинается со второй половины 15 века, была построена как оборонительное сооружение родом Свиржских, рассказывает "Карпатиум". Впоследствии замок перешел в собственность семьи Цетнеров, которые владели им со второй половины 17 до начала 19 века. Именно тогда сооружение было укреплено и окружено прудами, рвами и подъемным мостом.

В разные периоды замок подвергался разрушениям и перестройкам, в частности во время Первой мировой войны, после чего долгое время находился в руинах. Реставрационные работы начались в 1975 году. В замке частично сохранились элементы интерьера, в частности камин, бойницы и большой колодец во внутреннем дворе.



Свиржский замок

Также рядом расположен костел Святой Троицы и Успения Пресвятой Богородицы, к которому, по историческим данным, вел подземный ход. Свиржский замок также известен как кинолокация: здесь снимали, в частности, экранизацию романа "Три мушкетера" Александра Дюма.

Отдельное внимание туристов привлекают легенды о замке, в частности история о девушке, которая, по преданию, открыла ворота захватчикам и погибла в старинном колодце. Также известно о найденных в подземном ходе вещи бывших владельцев, среди которых были мебель и бытовые предметы.

