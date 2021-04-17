Произошло это еще в 2020 году, когда рабочие раскопали парковку и начали находить человеческие кости одну за другой. На место прибыли археологи и выяснилось, что это заброшенный кладбища при монастыре, который был с 15 по 18 века.

Читайте также: В Топкапы провели раскопки: археологи нашли уникальную находку

После того как монастырь разогнали, здание использовали как военный госпиталь и полицейский участок. В 1899 году его снесли. В 1960-х годах археологи обнаружили здесь катакомбы и несколько скелетов. В 2013 году ученые пришли к выводу, что на этом месте располагалось кладбище.

В ходе последних раскопок, проведенных после находки рабочих, археологи из краеведческого музея в Ясло задокументировали 18 захоронений со скелетными останками, а также обнаружили оссуарий и дренажный тоннель из кирпича, датируемая серединой 19 века.

Исследователи предполагают, что оссуарий и тоннель, вероятно, были построены в одно и то же время. Они выдвинули гипотезу, что в костницы были составлены останки людей, обнаруженные строителями тоннеля в 19 веке. Согласно анализу найденных костей, в оссуарии были похоронены 96 человек.

Археологи также обнаружили более 700 фрагментов артефактов, в том числе 322 фрагмента керамики и 307 кусков черепицы. Исследователи отметили, что хотя главной целью раскопок было выявить и задокументировать захоронения, у них была надежда найти следы монастырских зданий или предметов повседневного обихода монахов.

Фото с раскопок: Источник Regional Museum in Jasło