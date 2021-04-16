Галерея была найдена во время надземных и подземных работ, проводимых в нижних частях дворца Топкапы. Она включает три секции.

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Нашли ее у ворот в той части дворца, которая закрыта для посетителей. Археологи установили, что это галерея римского периода.

От почвы уже очищено ее часть. Ученые не исключают, что она может вести к другим галерей или помещений. Исследования находки продолжается.

Мы устраиваем благоустройство территорий, которые никогда не были открыты для посетителей. Завершая ландшафтные работы, мы хотим создать условия, в которых посетители смогут безопасно входить,

– сказал вице-президент национальной администрации дворцов Турции профессор Ахмет Чапоглу.

После завершения ландшафтных работ они будут открыты для посетителей.

Фото с раскопок во дворце Топкапы:



Галерея состоит из трех частей \ Фото TRT Haber

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Роскопки проводились в одному из дворов дворца \ Фото TRT Haber



Раскопку откроют для посетителей \ Фото TRT Haber