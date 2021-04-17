Сталося це ще у 2020 році, коли робітники розкопали парковку і почали знаходити людські кістки одну за одною. На місце прибули археологи та з'ясувалося, що це покинуте кладовища при монастирі, який був з 15 по 18 століття.

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Після того як монастир розігнали, будівля використовували як військовий госпіталь і поліцейську дільницю. У 1899 році його знесли. У 1960-х роках археологи виявили тут катакомби і кілька скелетів. У 2013 році вчені прийшли до висновку, що на цьому місці розташовувалося кладовище.

В ході останніх розкопок, проведених після знахідки робочих, археологи з краєзнавчого музею в Ясло задокументували 18 поховань зі скелетними останками, а також виявили осуарій і дренажний тунель з цегли, що датується серединою 19 століття.

Дослідники припускають, що осуарій і тунель, ймовірно, були споруджені в один і той же час. Вони висунули гіпотезу, що в кістниці були складені останки людей, виявлені будівельниками тунелю в 19 столітті. Згідно з аналізом знайдених кісток, в оссуарії були поховані 96 осіб.

Археологи також виявили понад 700 фрагментів артефактів, в тому числі 322 фрагмента кераміки і 307 шматків черепиці. Дослідники відзначили, що хоча головною метою розкопок було виявити і задокументувати поховання, у них була надія знайти сліди монастирських будівель або речей повсякденного вжитку ченців.

Фото з розкопок: Джерело Regional Museum in Jasło