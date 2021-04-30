Таиланд
В Таиланде, как и в других странах, есть "защищенные пляжи", на которых строго запрещено собирать любые дары моря. Например, во всех курортных странах отламывать и трогать кораллы не разрешается. В Таиланде за такое нарушение можно получить штраф от 4 тысяч долларов.
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Таиландcький пляж / Фото Unsplash
Объединенные Арабские Эмираты
В этой стране законом запрещено ругаться в присутствии других людей еще с 2014 года. За такое поведение местные жители могут заплатить кругленькую сумму, а туристов просто отправят вон из страны. В дополнение ругаться запрещено еще и на популярных интернет-сайтах страны.
Страны Карибского бассейна
Камуфляж / Фото Unsplash
Во всех странах этого региона запрещено носить камуфляжную одежду. За такое нарушение можно даже попасть за решетку. Такой закон приняли еще в начале XX века.
США
В США пересечь дорогу в неподходящем месте – равноценно уголовному правонарушению. И хотя за это в тюрьму не отправят, но штраф будет внушительный.
Шри-Ланка
В этой стране действуют строгие религиозные законы, поскольку большая часть населения – буддисты. Например, иметь татуировки на открытых частях тела с изображением Будды – здесь строго запрещено. Местные жители могут оказаться в тюрьме, если решатся на такой шаг. Впрочем, туристов за такое просто депортируют.
Статуя Будды / Фото Unsplash