Таїланд

У Таїланді, як і в інших країнах, є "захищені пляжі", на яких суворо заборонено збирати будь-які дари моря. Наприклад, у всіх курортних країнах відламувати та торкатись коралів не дозволяється. У Таїланді за таке порушення можна отримати штраф від 4 тисяч доларів.

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Таїландcький пляж / Фото Unsplash

Об'єднані Арабські Емірати

У цій країні законом заборонено лаятись у присутності інших людей ще з 2014 року. За таку поведінку місцеві жителі можуть заплатити кругленьку суму, а туристів просто відправлять геть з країни. На додачу лаятись заборонено ще й на популярних інтернет-сайтах країни.

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Країни Карибського басейну

У всіх країнах цього регіону заборонено носити камуфляжний одяг. За таке порушення можна навіть потрапити за ґрати. Такий закон прийняли ще на початку XX століття.



Камуфляж / Фото Unsplash

США

У США перетнути дорогу у невідповідному місці – рівноцінно кримінальному правопорушенню. І хоча за це у в'язницю не відправлять, однак штраф буде чималий.

Шрі-Ланка

У цій країні діють суворі релігійні закони, оскільки більша частина населення – буддисти. Наприклад, мати татуювання на відкритих частинах тіла з зображенням Будди – тут суворо заборонено. Місцеві жителі можуть опинитись у в'язниці, якщо наважаться на такий крок. Утім, туристів за таке просто депортують.



Статуя Будди / Фото Unsplash