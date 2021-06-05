Девушка успокоила подписчиков, ведь в среднем молния попадает в самолет раз в год или один раз за каждую тысячу часов полета.

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Однако, если молния все же попадет в самолет, то маловероятно сможет нанести большой вред лайнера или быть опасностью для пассажиров.

Самолеты спроектировано так, чтобы выдерживать удары молнии,

– рассказала стюардесса.

Она также напомнила о трагедии, которая произошла в 1963 году – в самолет Pan American попала молния. Умерло 73 пассажира и 8 членов экипажа. Однако стюардесса отметила, что с тех пор стандарты безопасности воздушных судов были улучшены.

"Если в следующий раз во время полета вы увидите молнию в небе, не волнуйтесь", – посоветовала бортпроводница.

Ранее мы писали о ситуации с Boeing 737 MAX, совершавший посадку в США во время шторма ударила молния. На борту самолета было 140 человек, никто из них не пострадал. Также успели снять видео из кабины пилотов.