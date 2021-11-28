Стюардесса одной из авиакомпаний дала совет, который может спасти вашу жизнь.

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Совет от стюардессы по спасению на борту самолета

Так, она порекомендовала пассажирам самолета, попавшего в аварийную ситуацию, никогда не надувать жилет, находясь внутри. Даже тогда, когда понимаете, что лайнер вынужденно садится на воду.

Не надувайте свой спасательный жилет во время аварии, пока не покинете борт,

– отметила она.

Дело в том, если самолет уйдет под воду, а вы обдули жилет – утонете еще до выхода.

По словам одного из пользователей, спасательные жилеты при надувании становятся жесткими и фиксируют шею. Это нужно для того, чтобы человек не захлебнулся в случае потери сознания. Но если необходимо выбраться из замкнутого пространства, шейный фиксатор лишь усложнит процесс спасения.

В то же время эксперты советуют одевать спасательный жилет перед выходом из самолета – у аварийных дверей.

Заметим, ранее стюардесса авиакомпании Southwest Airlines придумала интересный способ раздачи закусок на борту самолета.