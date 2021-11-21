Сотрудница авиакомпании использовала наклон самолета вверх, чтобы раздать закуски – они "скользили" по проходу, а пассажиры поднимали их.
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Соответствующий видеоролик опубликовал пользователь тиктока @ToxxicTinkerbell.
Стюардесса сказала, что "в Southwest мы верим в то, чтобы работать умнее, а не труднее", а затем использовала гравитацию в свою пользу,
– подписал видео пассажир.
Позже очевидец повторно опубликовал видео без музыки, чтобы подписчики могли оценить остроумный комментарий бортпроводницы.
Она попросила "продолжать пропускать их дальше", когда персонал бросает ярко-желтые пакетики с закусками в полете по наклонному проходу самолета.
В тот момент, как закуски проносятся посредине салона, пассажиры хватают их с пола.
Стюардесса показала, как "правильно" раздавать закуски в самолете: видео
Пользователи сети по-разному прокомментировали гравитационный трюк стюардессы:
- "Это антисанитария";
- "Мммм, еда на полу";
- "Я не хочу брать закуску с пола, это просто странно";
- "Они кажутся такими веселыми";
- "Это меня смущает! Кому не нужен хороший смех во время полета?".
Большинство все же полагают, что это противоречит правилам гигиены на рейсах в период COVID.
Сейчас видео набрало более 350 000 просмотров.
Заметим, ранее бортпроводник назвал 3 вещи, которые всегда должны быть в вашем чемодане, а другая стюардесса рассказала, что делать при опоздании на рейс.