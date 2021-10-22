Что ж, блогерша Челси Дикенсон, известная в сети благодаря советам по организации бюджетных путешествий, назвала способ, который поможет бесплатно получить целый ряд в самолете. Об этом она рассказала в своем Инстаграм.

Читайте также Что делать, если опоздал на самолет: стюардесса назвала необходимые действия

Как бесплатно получить целый ряд в самолете

По словам девушки, такой способ подойдет для пары, или тех, кто путешествует вдвоем.

Так, во время онлайн-регистрации нужно выбрать два места в 13 ряду: одно в проходе, другое – у иллюминатора, оставив среднее кресло свободным.

Челси уверяет, что мало кто захочет сидеть между двумя незнакомцами. Кроме того, многие пассажиры из-за предрассудков боятся летать на 13 ряду.

Наличие целого ряда для двоих – это просто дополнительный комфорт. Это точно такое же пространство, которое вы получаете, если летите в бизнес-классе,

– отметила она.

Говорит, что следует считать это способом получить максимум за деньги, которые выделили на перелет.

Как бесплатно получить дополнительное кресло в самолете: смотрите видео

Отметим, ранее стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, раскрыла интересный способ бесплатных перелетов.