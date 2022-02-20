Что же интересного можно увидеть в Ворохте? Конечно, можно было бы рассказать о церквях и уютных деревянных усадьбах, но сегодня речь пойдет о двух уже отслуживших объектах (а может и нет).

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Старый австрийский мост

В Ворохте расположено несколько мостов-виадуков, но самым популярным считается "Старый австрийский мост". Построенный в 1890-х годах пленными итальянцами, он стал одним из самых длинных арочных железнодорожных мостов из камня в Европе.



Виадук в Ворохте / Фото Романа Сенишина

Старый австрийский мост соединил два берега реки Прут. Поскольку русло Прута в этом месте достаточно широкое, строители были вынуждены сделать виадук очень длинным.

Его длина составляет более 130 метров, а самая большая арка имеет ширину 65 метров. Такие размеры, в сочетании с живописной карпатской природой, делают каменный виадук поистине неповторимым объектом.



Арки моста-виадука / Фото Романа Сенишина

Причиной строительства Старого австрийского моста в Ворохте являлась необходимость создания транскарпатской железнодорожной магистрали. Эта магистраль должна была проходить через карпатские хребты и соединить Черное море с Адриатическим.

Однако события Первой мировой войны помешали замыслам австро-венгров. К счастью, мост-виадук уже был построен, и поскольку Ворохта со временем превратилась в перспективный горнолыжный курорт, то он использовался по назначению.



Старый австрийский мост в Ворохте / Фото Андрея Сороковского

До 2000-го года виадук был частью пути "Ивано-Франковск – Яремче – Ворохта – Рахов". Но в том же году возле него построили новый мост, на который перенесли колею. Поэтому все, что осталось для старой постройки – стать основным архитектурным сокровищем Ворохты.

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Лыжные трамплины

В межвоенный период, когда Ворохта была под властью Польши, здесь начал стремительно развиваться горнолыжный спорт. В начале 1920-х годов поляки построили первый трамплин, превративший поселок в настоящий рай для лыжников. При Советском Союзе трамплин усовершенствовали, в этой местности даже проводили международные соревнования.



Трамплин в Ворохте / Фото Андрея Сороковского

К сожалению, лучшие дни этого объекта остались в прошлом. Сегодня трамплины находятся в ужасном разобранном состоянии, оборудование продолжает портиться под влиянием времени.

От прежнего рая для лыжников остается все меньше следов, хотя можно встретить информацию, что трамплины попытаются реанимировать снова. Хочется верить, что удастся это сделать.



Состояние трамплинов не лучшее / Фото Романа Сенишина

Кстати, трамплины можно разглядеть вблизи. Для этого нужно подняться на подъемнике на гору. Путь длиной 200 метров преодолевается очень быстро.



Лыжные трамплины Ворохты / Фото Романа Сенишина

С самой высокой точки трамплина открывается великолепная панорама на горы, но такую вылазку трудно назвать безопасной. Был момент, когда приходилось идти тонкими металлическими опорами над бездной, поэтому рекомендуем быть максимально осторожными, если захотите повторить.

Необычные локации Ворохты: смотрите видео



Если вы приехали в Ворохту, чтобы отсюда отправиться в горы, или для того, чтобы арендовать частный дом и наслаждаться отдыхом, выделите немного времени и посетите две упомянутые локации. Поверьте, будет интересно!