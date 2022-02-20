Отож, що цікавого можна побачити у Ворохті? Звісно, можна було б розповісти про церкви та затишні дерев'яні садиби, але сьогодні йтиметься про два об'єкти, що вже відслужили своє (а може й ні).

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Старий австрійський міст

У Ворохті розташовано декілька мостів-віадуків, але найпопулярнішим вважається "Старий австрійський міст". Збудований в 1890-х роках полоненими італійцями, він став одним із найдовших аркових залізничних мостів з каменю у Європі.



Віадук у Ворохті / Фото Романа Сенишина

Старий австрійський міст з'єднав два береги річки Прут. Оскільки річище Прута в цьому місці є досить широким, будівельники були змушені зробити віадук дуже довгим.

Його довжина становить понад 130 метрів, а найбільша арка має ширину 65 метрів. Такі розміри, у поєднанні з мальовничою карпатською природою, роблять кам'яний віадук справді неповторним об'єктом.



Арки моста-віадука / Фото Романа Сенишина

Причиною будівництва Старого австрійського моста у Ворохті стала необхідність створення транскарпатської залізничної магістралі. Ця магістраль повинна була проходити через карпатські хребти та з'єднати Чорне море з Адріатичним.

Проте події Першої світової війни стали на заваді задумам австро-угорців. На щастя, міст-віадук вже був збудований, і, оскільки Ворохта з часом перетворилася в перспективний гірськолижний курорт, то він використовувався за призначенням.



Старий австрійський міст у Ворохті / Фото Андрія Сороківського

До 2000-го року віадук був частиною колії "Івано-Франківськ – Яремче – Ворохта – Рахів". Але того ж року біля нього звели новий міст, на який перенесли колію. Тому все, що залишилося для старої споруди – стати основним архітектурним скарбом Ворохти.

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Лижні трампліни

У міжвоєнний період, коли Ворохта перебувала під владою Польщі, тут почав стрімко розвиватися гірськолижний спорт. На початку 1920-х років поляки збудували перший трамплін, що перетворило селище в справжній рай для лижників. За часів Радянського Союзу трамплін вдосконалили, в цій місцевості навіть проводили міжнародні змагання.



Трамплін у Ворохті / Фото Андрія Сороківського

На жаль, найкращі дні цього об'єкта залишилися в минулому. Сьогодні трампліни перебувають у жахливому розібраному стані, обладнання продовжує псуватися під впливом часу.

Від колишнього раю для лижників залишається дедалі менше слідів, хоча можна натрапити на інформацію, що трампліни спробують реанімувати знову. Хочеться вірити, що це вдасться зробити.



Стан трамплінів не найкращий / Фото Романа Сенишина

До речі, трампліни можна роздивитись зблизька. Для цього потрібно піднятися підіймачем на гору. Шлях довжиною у 200 метрів долається дуже швидко.



Лижні трампліни Ворохти / Фото Романа Сенишина

З найвищої точки трампліна відкривається чудова панорама на гори, але таку вилазку важко назвати безпечною. Був момент, коли доводилося йти тонкими металевими опорами над прірвою, тому радимо бути максимально обережними, якщо захочете повторити.

Незвичайні локації Ворохти: дивіться відео



Якщо ви приїхали до Ворохти, щоб звідси вирушити в гори, або для того, щоб орендувати приватну садибу і насолоджуватись відпочинком, то виділіть трохи часу та відвідайте дві згадані локації. Повірте, буде цікаво!