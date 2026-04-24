Когда-то здесь отдыхали дворяне: как старейший пляж Одессы стал доступным для всех

Ланжерон – это старейший одесский пляж, который расположен в центре города. Здесь всегда много отдыхающих, которые греются на солнышке и купаются в море, но раньше это место было не таким шумным. Еще 200 лет назад Ланжерон был доступен только аристократам.

Не все знают, что пляж Ланжерон назван в честь французского аристократа – графа Луи Александра Андро де Ланжерона, который был генерал-губернатором Новороссийского края. Интересной историей одесского пляжа поделились на тикток-странице @this_is_mama_odesa.

Что известно об истории Ланжерона?

200 лет назад граф Ланжерон решил построить дачу на берегу Черного моря в Одессе. По размеру эта дача была как целое имение, однако до сих пор осталась только арка, которую установили в 1830 году, а в 2013 году – реставрировали. Когда-то она украшала въезд на графскую дачу, а сегодня является напоминанием прошлого величия.

Ланжерон часто устраивал на даче различные вечеринки и балы, где собиралась вся аристократия, а после смерти завещал это место городу. Однако он поставил условие – пляж должны сделать общественным, чтобы он стал доступным всем одесситам. В то время общественных пляжей в городе не было, поэтому Ланжерон стал первым.



Пляж Ланжерон в прошлом / Фото Туристического портала Одессы

На Ланжероне в то время обустраивали купальни, которые сначала были платными и только потом их сделали доступными для простого люда. Интересно, что пляж имел совсем другой вид, чем сейчас – он был узкий, каменистый, окруженный скалами и склонами. Все изменилось после большого оползня в 1953 году. Тогда местные власти озаботилась проблемой и в 1960-х провели большую реконструкцию береговой линии, которая получила тот вид что есть сегодня – склоны сделали пологими, а сам пляж шире.

Кстати, советская власть пыталась переименовать пляж на "Комсомольский" и даже изменила надпись на арке. Однако, как пишет Туристический портал Одессы, это было напрасно – местное население продолжало называть его Ланжерон.

Сейчас Ланжерон является одним из самых популярных пляжей Одессы – здесь есть рестораны, клубы, пешеходная набережная и тому подобное. Вход на пляж бесплатный, но за шезлонг надо заплатить, или же можно постелить полотенце.

