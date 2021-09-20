США планируют упростить правила въезда для украинцев

США договорились с Евросоюзом об отмене ограничений для въезда вакцинированных европейцев. В частности правила касаются и украинцев, которые будут путешествовать в Штаты через аэропорты ЕС.

Ожидается, что снятие ограничений будет применяться к гражданам Шенгенской зоны, а также к жителям Великобритании и Ирландии.

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Что известно об ограничениях

Запрет на поездки действовал с марта 2020 года. Он распространялся на граждан стран Европейского Союза, а также граждан Украины.

Исключение составляли лишь те пассажиры, которые представляют национальный интерес для США. Они получали индивидуальное разрешение через аэропорты ЕС.

Для украинцев открыто 35 стран Европы

Американское издание Politico предполагает, что новые правила могут начать действовать через несколько недель.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины перечислили европейские страны, которые открыты для украинских туристов – их количество составляет 35.

В частности, без каких-либо ограничений можно въехать в Албанию, Эстонию и Испанию. При условии полной вакцинации – Исландию и Чехию.

Зато 30 стран Европы требуют ПЦР-тест и / или полную вакцинацию: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.



Для украинцев открыто 35 стран Европы / Инфографика 24 канала