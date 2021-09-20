Ожидается, что снятие ограничений будет применяться к гражданам Шенгенской зоны, а также к жителям Великобритании и Ирландии.
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Что известно об ограничениях
Запрет на поездки действовал с марта 2020 года. Он распространялся на граждан стран Европейского Союза, а также граждан Украины.
Исключение составляли лишь те пассажиры, которые представляют национальный интерес для США. Они получали индивидуальное разрешение через аэропорты ЕС.
Для украинцев открыто 35 стран Европы
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины перечислили европейские страны, которые открыты для украинских туристов – их количество составляет 35.
- В частности, без каких-либо ограничений можно въехать в Албанию, Эстонию и Испанию. При условии полной вакцинации – Исландию и Чехию.
- Зато 30 стран Европы требуют ПЦР-тест и / или полную вакцинацию: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.
Для украинцев открыто 35 стран Европы / Инфографика 24 канала