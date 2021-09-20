Очікується, що зняття обмежень застосовуватиметься до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії й Ірландії.

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Що відомо про обмеження

Заборона на поїздки діяла з березня 2020 року. Вона поширювалася на громадян країн Європейського Союзу, а також громадян України.

Виняток становили лише ті пасажири, що представляють національний інтерес для США. Вони отримували індивідуальний дозвіл через аеропорти ЄС.

Зверніть увагу! Американське видання Politico припускає, що нові правила можуть почати діяти через декілька тижнів.

Для українців відкрито 35 країн Європи

Раніше у Міністерстві закордонних справ України перерахували європейські країни, які відкриті для українських туристів – їх кількість становить 35.

Зокрема, без жодних обмежень можна в'їхати до Албанії, Естонії та Іспанії. За умови повної вакцинації – Ісландії та Чехії.

Натомість 30 країн Європи вимагають ПЛР-тест та / або повну вакцинацію: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

Для українців відкрито 35 країн Європи / Інфографіка 24 каналу