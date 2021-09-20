Очікується, що зняття обмежень застосовуватиметься до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії й Ірландії.
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Що відомо про обмеження
Заборона на поїздки діяла з березня 2020 року. Вона поширювалася на громадян країн Європейського Союзу, а також громадян України.
Виняток становили лише ті пасажири, що представляють національний інтерес для США. Вони отримували індивідуальний дозвіл через аеропорти ЄС.
Для українців відкрито 35 країн Європи
Раніше у Міністерстві закордонних справ України перерахували європейські країни, які відкриті для українських туристів – їх кількість становить 35.
- Зокрема, без жодних обмежень можна в'їхати до Албанії, Естонії та Іспанії. За умови повної вакцинації – Ісландії та Чехії.
- Натомість 30 країн Європи вимагають ПЛР-тест та / або повну вакцинацію: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.
Для українців відкрито 35 країн Європи / Інфографіка 24 каналу