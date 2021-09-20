Эти страны ЕС еженедельно просматривают условия пересечения границы, учитывая уровень заболеваемости государств. В Украине число случаев болезни случаев COVID-19 превысил показатель 75 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

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Въезд в Латвию и Эстонию

Чтобы попасть в Латвию и Эстонию необходимо пройти полный курс вакцинации. С момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней. Обе страны признают все препараты, которыми вакцинируют в Украине.

Эстония не имеет жестких требований, поэтому пересечь границу можно как с бумажным, так и с цифровым сертификатом.

Латвия признает только электронный сертификат о вакцинации из программы "Дия". Стандартный бумажный сертификат не является подтверждением для этой страны.

Интересно знать! Эти две страны еженедельно меняют правила въезда. Поэтому если показатели заболеваемости в Украине упадут, то вполне вероятно, что наше государство вернут в зеленый список и позволят поездки непривитым туристам.