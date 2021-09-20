Накануне пересечения границы путешественникам предстоит заполнить форму здоровья. А невакцинированным туристам - повторно сдавать ПЦР-тест.

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Ограничения в Швейцарии

С понедельника, 20 сентября, иностранцы, вакцинированные за рубежом смогут подать запрос на получение швейцарского COVID-сертификата. При условии, что препарат одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Этот документ позволит им посещать рестораны и бары.

Состоянием на 20 сентября EMA одобрила 4 вакцины:

AstraZeneca;

PfizerBiontech;

Moderna;

Johnson and Johnson.

Однако перечень вакцин, принятых для въезда в Швейцарию, длиннее и включает китайскую вакцину Sinopharm.

Изменения для невакцинированных

Швейцария меняет правила въезда для иностранцев. Теперь те, кто не вакцинировался от COVID-19, должны будут сдавать 2 ПЦР-теста:

Первый придется показывать на границе, поэтому сделать его нужно перед поездкой.

Второй – по прибытии через 4 - 7 дней.

Обратите внимание! COVID-сертификаты в Швеции необходимы для посещений общественных мест. Получить их могут те, кто вакцинировался, переболел коронавирусов или имеет отрицательный результат ПЦР-теста.