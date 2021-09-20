Напередодні перетину кордону мандрівникам треба буде заповнити форму здоров’я. А невакцинованим туристам – повторно здавати ПЛР-тест.

До слова Названо країни, в які українські туристи найчастіше летіли у відпустку цього літа

Обмеження у Швейцарії

З понеділка, 20 вересня, іноземці, вакциновані за кордоном зможуть подати запит на отримання швейцарського COVID-сертифіката. За умови, що препарат схвалений Європейським агентством з лікарських засобів(EMA). Цей документ дозволить їм відвідувати ресторани та бари.

Станом на 20 вересня EMA схвалила чотири вакцини :

AstraZeneca;

PfizerBiontech;

Moderna;

Johnson and Johnson.

Проте перелік вакцин, прийнятих для в’їзду до Швейцарії, довший і включає китайську вакцину Sinopharm.

Зміни для невакцинованих

Швейцарія змінює правила в'їзду для іноземців. Тепер ті, хто не вакцинувалася від COVID-19, повинні будуть здавати два ПЛР-тести:

Перший доведеться показувати на кордоні, тому зробити його потрібно перед поїздкою.

Другий - після прибуття через 4 – 7 днів.

Зверніть увагу! COVID-сертифікати в Швеції необхідні для відвідувань громадських місць. Отримати їх можуть ті, хто вакцинувався, перехворів коронавірусів або має негативний результат ПЛР-тесту.