Напередодні перетину кордону мандрівникам треба буде заповнити форму здоров’я. А невакцинованим туристам – повторно здавати ПЛР-тест.
До слова Названо країни, в які українські туристи найчастіше летіли у відпустку цього літа
Обмеження у Швейцарії
З понеділка, 20 вересня, іноземці, вакциновані за кордоном зможуть подати запит на отримання швейцарського COVID-сертифіката. За умови, що препарат схвалений Європейським агентством з лікарських засобів(EMA). Цей документ дозволить їм відвідувати ресторани та бари.
Станом на 20 вересня EMA схвалила чотири вакцини :
- AstraZeneca;
- PfizerBiontech;
- Moderna;
- Johnson and Johnson.
Проте перелік вакцин, прийнятих для в’їзду до Швейцарії, довший і включає китайську вакцину Sinopharm.
Зміни для невакцинованих
Швейцарія змінює правила в'їзду для іноземців. Тепер ті, хто не вакцинувалася від COVID-19, повинні будуть здавати два ПЛР-тести:
- Перший доведеться показувати на кордоні, тому зробити його потрібно перед поїздкою.
- Другий - після прибуття через 4 – 7 днів.