Дополнительно в список внесли 11 локаций в Европе, которые имеют общую черту - эти курорты форматировались вокруг природных источников минеральной воды.

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"Минеральные курорты"

С европейской зоны в списке есть 3 немецких курорты (Бад-Эмс, Баден-Баден и Бад-Киссинген), 3 чешские (Франтишковы Лазни, Карловы Вары, Марианские Лазне), австрийский Баден, бельгийский Спа, французский Виши, Монтекатини-Терме (Италия ) и Бат (Великобритания).

Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейскую курортную культуру, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов ... В совокупности эти объекты олицетворяют значений обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии,

– говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Культурный район Саудовской Аравии

Эту локацию добавили в список потому, что здесь пролегал один из древних караванных маршрутов Аравийского полуострова. К счастью, сохранилась значительная коллекция наскальных изображений, изображающие охота, фауну, флору и образ жизни в культурном наследии 7 000 лет.



Наскальные рисунки в Саудовской Аравии / Фото Arabnews

Маяк Кордуана во Франции

Маяк Кордуана возвышается на мелководном скалистом плато в Атлантическом океане в устье лимана Жиронды, в очень открытом и враждебной среде. Его построили в XVI – XVII веке из блоков, обработанных белым известняком. Это шедевр морской сигнализации: башня Кордуана украшена пилястрами, колоннами модильйонив и горгульи.

Колония художников в Дармштадте, Германия

Ее основал в 1897 году Эрнст Людвиг как центр новых реформаторских движений в архитектуре, искусстве и ремеслах. Комплекс охватывает 23 элементы и 13 домов и мастерские художников, которые были построены для Дармштадтской колонии художников и для международных выставок. Дополнительной составляющей является группа 3 домов, построена к выставке 1904 года.

Фресковые циклы Падуе XIV века в Италии

Цикл состоит из 8 религиозных и светских строительных комплексов в историческом огороженной городе Падуя. Их написали разные художники в период между 1302 и 1397 годами для различных типов покровителей и в зданиях с различными функциями. Они иллюстрируют, как в течение века фресковое искусство развивалось вместе с новым творческим толчком и пониманием пространственного представления.



Один из фресковых циклов в Италии / Фото ЮНЕСКО