Додатково до списку внесли 11 локацій у Європі, які мають спільну рису – ці курорти форматувалися навколо природних джерел мінеральної води.

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"Мінеральні курорти"

З європейської зони у списку є 3 німецьких курорти (Бад-Емс, Баден-Баден і Бад-Кіссінген), 3 чеські (Франтішкові Лазні, Карлові Вари, Маріанські Лазні), австрійський Баден, бельгійський Спа, французький Віші, Монтекатіні-Терме (Італія) і Бат (Великобританія).

Всі ці міста розвивалися навколо природних джерел мінеральної води. Вони свідчать про міжнародну європейську курортну культуру, яка розвивалася з початку XVIII століття до 1930-х років ... У сукупності ці об’єкти уособлюють значний обмін людськими цінностями і досягненнями в медицині, науці та бальнеології,

– мовиться в повідомленні ЮНЕСКО.

Культурний район Саудівської Аравії

Цю локацію додали до списку, бо тут пролягав один зі стародавніх караванних маршрутів Аравійського півострова. На щастя, збереглася значна колекція наскельних зображень, що зображують мисливство, фауну, флору та спосіб життя в культурній спадщині 7 000 років.



Наскельні малюнки у Саудівській Арабії / Фото Arabnews

Маяк Кордуана у Франції

Маяк Кордуана височіє на мілководному скелястому плато в Атлантичному океані в гирлі лиману Жиронди, у дуже відкритому і ворожому середовищі. Його побудували у XVI – XVII столітті з блоків, оброблених білим вапняком. Це є шедевр морської сигналізації: вежа Кордуана прикрашена пілястрами, колонами модильйонів та горгульями.

Колонія художників у Дармштадті, Німеччина

Її заснував у 1897 році Ернст Людвіг як центр нових реформаторських рухів в архітектурі, мистецтві та ремеслах. Комплекс охоплює 23 елементи та 13 будинків та майстерні художників, які були побудовані для Дармштадтської колонії художників та для міжнародних виставок. Додатковою складовою є група з 3 будинків, побудована до виставки 1904 року.

Фрескові цикли Падуї XIV століття в Італії

Цикл складається з 8 релігійних та світських будівельних комплексів в історичному огородженому місті Падуя. Їх написали різні художники у період між 1302 і 1397 роками для різних типів покровителів та в будівлях з різними функціями. Вони ілюструють, як протягом століття фрескове мистецтво розвивалося разом з новим творчим поштовхом та розумінням просторового уявлення.



Один з фрескових циклів в Італії / Фото ЮНЕСКО