Многие путешественники даже не задумываются о том, что их поведение при заселении в отель может повлиять на весь опыт пребывания. Эксперты по этикету отмечают: первое впечатление важно не только для гостей, но и для персонала, встречающего посетителей.

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Туристов предупредили о распространённой ошибке, которая может испортить пребывание в отеле

Эксперт по этикету Уильям Хенсон рассказал изданию Mirror, что одной из самых распространенных ошибок гостей является невежливое отношение к сотрудникам отеля. По его словам, многие люди забывают, что за качественным сервисом стоят реальные люди, которые также заслуживают уважения и нормального отношения.

Он отметил, что оценка гостя начинается уже с момента его появления на стойке регистрации. То, как человек общается с персоналом, может повлиять на дальнейшее взаимодействие во время пребывания.

Стоит вежливо общаться с персоналом отеля / фото Canva

Исследование Hotels.com показало, что значительная часть британцев признает: их манеры во время пребывания в отелях могут быть не такими идеальными. Часть опрошенных призналась, что иногда ведет себя грубо с персоналом. Помимо отношения к сотрудникам, эксперт обратил внимание еще на несколько типичных ошибок гостей.

Например, после заселения люди часто оставляют личные вещи разбросанными по всему номеру. Хотя гостиничный персонал занимается уборкой, чрезмерный беспорядок значительно затрудняет их работу.

Также важно помнить об общем пространстве. Громкие разговоры в коридорах, шум в позднее время или небрежное отношение к другим гостям могут испортить отдых не только вам, но и окружающим. Эксперт отдельно подчеркнул, что некоторые вещи в гостиничном номере должны использоваться только по назначению. Например, чайник предназначен для приготовления напитков, а не для других бытовых нужд.

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Стоит помнить, что хорошие манеры в отеле – это не сложные правила, а простые действия: уважение к персоналу, опрятность и понимание того, что номер – это общее пространство, которым после вас будут пользоваться другие люди. Небольшие проявления вежливости могут сделать пребывание более комфортным, а также помочь получить лучший сервис во время путешествия.