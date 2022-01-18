Впрочем, есть и страны, изъятые из перечня. По состоянию на 17 января 2022 года – это Австралия, Аргентина и Канада.

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ЕС исключил из "зеленого" списка Аргентину, Австралию и Канаду

Обновив список стран, для которых должны быть сняты ограничения на поездки, Совет ЕС решил удалить Аргентину, Австралию и Канаду.

Совет обновил список стран и специальных административных регионов, территориальных единиц, для которых рекомендуется отменить ограничения на поездки. В частности, из списка были изъяты Аргентина, Австралия и Канада,
– говорится в сообщении Совета.

В ЕС советуют государствам-членам восстановить ограничения на поездки для путешественников из этих стран, поскольку они больше не будут считаться эпидемиологически безопасными. Так, их резиденты обязаны соблюдать правила въезда в конкретное государство.

Все страны ЕС требуют от путешественников действительный сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении. Также путешественники третьих стран, не внесенные в список безопасных, должны сделать тест.

После обновления список безопасных третьих стран выглядит следующим образом:

  • Бахрейн
  • Чили
  • Колумбия
  • Индонезия
  • Кувейт
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения

Кроме того, необходимо постепенно упразднить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконга и Макао.

Ассоциированные с Шенгенской зоной страны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также участвуют в этой рекомендации.

Критерии определения третьих стран, для которых следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Следующий пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.