Впрочем, есть и страны, изъятые из перечня. По состоянию на 17 января 2022 года – это Австралия, Аргентина и Канада.

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ЕС исключил из "зеленого" списка Аргентину, Австралию и Канаду

Обновив список стран, для которых должны быть сняты ограничения на поездки, Совет ЕС решил удалить Аргентину, Австралию и Канаду.

Совет обновил список стран и специальных административных регионов, территориальных единиц, для которых рекомендуется отменить ограничения на поездки. В частности, из списка были изъяты Аргентина, Австралия и Канада,

– говорится в сообщении Совета.

В ЕС советуют государствам-членам восстановить ограничения на поездки для путешественников из этих стран, поскольку они больше не будут считаться эпидемиологически безопасными. Так, их резиденты обязаны соблюдать правила въезда в конкретное государство.

Все страны ЕС требуют от путешественников действительный сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении. Также путешественники третьих стран, не внесенные в список безопасных, должны сделать тест.

После обновления список безопасных третьих стран выглядит следующим образом:

Бахрейн

Чили

Колумбия

Индонезия

Кувейт

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения

Кроме того, необходимо постепенно упразднить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконга и Макао.

Ассоциированные с Шенгенской зоной страны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также участвуют в этой рекомендации.

Обратите внимание! 9 ноября Украину исключили из зеленого списка стран – теперь украинским туристам труднее попасть в страны ЕС. Однако это только рекомендации, каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.

Критерии определения третьих стран, для которых следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Следующий пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.