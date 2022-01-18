Впрочем, есть и страны, изъятые из перечня. По состоянию на 17 января 2022 года – это Австралия, Аргентина и Канада.
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ЕС исключил из "зеленого" списка Аргентину, Австралию и Канаду
Обновив список стран, для которых должны быть сняты ограничения на поездки, Совет ЕС решил удалить Аргентину, Австралию и Канаду.
Совет обновил список стран и специальных административных регионов, территориальных единиц, для которых рекомендуется отменить ограничения на поездки. В частности, из списка были изъяты Аргентина, Австралия и Канада,
– говорится в сообщении Совета.
В ЕС советуют государствам-членам восстановить ограничения на поездки для путешественников из этих стран, поскольку они больше не будут считаться эпидемиологически безопасными. Так, их резиденты обязаны соблюдать правила въезда в конкретное государство.
Все страны ЕС требуют от путешественников действительный сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении. Также путешественники третьих стран, не внесенные в список безопасных, должны сделать тест.
После обновления список безопасных третьих стран выглядит следующим образом:
- Бахрейн
- Чили
- Колумбия
- Индонезия
- Кувейт
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Южная Корея
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения
Кроме того, необходимо постепенно упразднить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконга и Макао.
Ассоциированные с Шенгенской зоной страны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также участвуют в этой рекомендации.
Критерии определения третьих стран, для которых следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.
Следующий пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.