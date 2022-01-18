Втім, є й країни, які були вилучені з переліку. Станом на 17 січня 2022 року, – це Австралія, Аргентина та Канада.

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ЄС вилучив із "зеленого" списку Аргентину, Австралію й Канаду

Оновивши список країн, для яких мають бути зняті обмеження на поїздки, Рада ЄС вирішила вилучити Аргентину, Австралію та Канаду.

Рада оновила список країн та спеціальних адміністративних регіонів, територіальних одиниць, для яких рекомендується скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку були вилучені Аргентина, Австралія та Канада,

– йдеться в повідомленні Ради.

У ЄС радять державам-членам відновити обмеження на поїздки для мандрівників з цих країн, оскільки вони більше не будуть вважатися епідеміологічно безпечними. Так, їх резиденти зобов'язані дотримуватися правил в'їзду до конкретної держави.

Наразі всі країни ЄС вимагають від мандрівників дійсний сертифікат про вакцинацію або документ про одужання. Також мандрівники третіх країн, які не внесені до списку безпечних, мають зробити тест.

Після оновлення список безпечних третіх країн виглядає так:

Бахрейн

Чилі

Колумбія

Індонезія

Кувейт

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Південна Корея

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Крім того, необхідно поступово скасувати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних регіонів Китаю Гонконгу та Макао.

Асоційовані з Шенгенською зоною країни (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь у цій рекомендації.

Зверніть увагу! 9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн – тепер українським туристам важче потрапити у країни ЄС. Однак це лише рекомендації, кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.

Критерії для визначення третіх країн, для яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну реакцію на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.