Здесь самое длинное побережье материковой Африки, есть древние пещеры с наскальной живописью, средневековые руины и многое другое. Благодаря материалам CNN рассказываем подробнее о, как вы уже догадались, Сомали и Сомалиленде.

Что скрывает Сомали за репутацией самой опасной в мире страны?

Страна Сомали расположена на Африканском Роге – крайнем востоке континента, и по форме напоминает наклоненную цифру семь. Площадь ее – чуть менее 640 тысяч квадратных километров, что примерно столько же, сколько имеет Украина.

Рельеф здесь преимущественно составляют засушливые равнины и пустыни. На север простираются горы Ого с самой высокой горой Шимбирис в 2416 метров. Климат жаркий и сухой, но есть два сезона дождей, которые оживляют берега рек Джубба и Шабелле на юге.

На севере лежит Аденский залив, на востоке и юге – Индийский океан, на западе – Эфиопия и Кения. Береговая линия Сомали достигает более 3333 километров и является самой длинной среди материковых стран Африки. Что уже свидетельствует о значительном туристическом потенциале.

Но страна имеет не только берег, а и много достопримечательностей – это одна из древнейших торговых цивилизаций Африки. Еще во 2 тысячелетии до нашей эры здесь была легендарная держава Пунт, куда египетские фараоны отправляли экспедиции за ладаном, миррой, золотом и тому подобным. Пунт фигурирует в египетских хрониках как "Страна богов".

В VII – X веках пришел ислам, и оставил после себя сеть торговых городов-государств вдоль побережья. К примеру, средневековый город Зейла на севере – один из древнейших в Африке. А Могадишо в XI – XIII веках был одним из самых богатых портов Индийского океана.

В XIX веке Сомали разделили между Британией, Италией и Францией. После независимости в 1960 объединились только две части – бывший британский Сомалиленд и итальянское Сомали. Но в 1991 году центральное правительство рухнуло, страна распалась на фракции, и началась гражданская война, которая фактически не завершена до сих пор.

Сегодня Сомали – это как минимум две разные реальности. Первая – официальная: федеральное правительство в Могадишо контролирует часть страны при поддержке миротворцев Африканского союза, и еще есть полуавтономный Пунтленд на северо-востоке.

И вторая – это Сомалиленд на крайнем севере, самопровозглашенная республика, которую ни одна страна официально не признает. Тем не менее там провели выборы, есть собственная валюта, полиция, более того – даже туристы. Сомалиленд называют относительно безопасной территорией, как указывает travelsafe-abroad.com.

Что там можно посмотреть? Столица Харгейса – тихий и недорогой город, главная аттракция – огромный рынок верблюдов, где ежедневно продают и покупают тысячи животных. В 50 километрах оттуда расположены пещеры Лаас-Геель, как пишет againstthecompass.com, с наскальной живописью, которой около 5000 лет. Здесь достаточно ярко нарисованы коровы, люди и ритуальные сцены – все в удивительно хорошем состоянии.

В, собственно, Сомали ехать не советуют – из-за терроризма, пиратства и нестабильности. И это очень горько на самом деле, ведь там расположены замечательные для исследования объекты. Это, к примеру, Могадишо – "белая жемчужина Индийского океана", средневековый город с арабской и португальской архитектурой.

Или Рас-Хафун – самая восточная точка Африки, где Аравийское море встречается с Индийским океаном, и где возникает полное ощущение "края земли". И даже собственные "Мальдивы" есть – острова Баджуни на юге у границы с Кенией: здесь кристально прозрачная вода и красивенные коралловые рифы, а еще и руины средневекового суахилийского города.

