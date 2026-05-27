Европа на несколько минут погрузится в темноту: где наблюдать за солнечным затмением 2026 года

В августе 2026 года жители и гости нескольких европейских стран станут свидетелями первого за долгие годы полного солнечного затмения. Это событие положит начало уникальной трёхлетней серии космических явлений, к наблюдению за которыми уже готовятся масштабные фестивали и круизы.

В частности, удивительное зрелище охватит территории Гренландии, Исландии, Испании и Португалии, где на несколько минут посреди дня наступит полная темнота. Как сообщает The New York Times, полоса затмения протянется примерно на 8 260 километров от арктических широт до Средиземного моря, даря зрителям незабываемые эмоции на закате солнца.

Планируя путешествие ради того, чтобы увидеть полную фазу, стоит заранее подумать о капризах погоды. Например, в Исландии небо часто затягивают облака, тогда как в Испании, скорее всего, будет ясно, но жарко. Поскольку две трети пути этого затмения пролегают над океаном, отличным вариантом для наблюдения может стать морской круиз.

Как готовится к затмению Исландия?

Рейкьявик, столица Исландии, впервые с 1433 года окажется на прямом пути полного затмения. Правда, из-за расположения, город получит лишь около минуты погружения в темноту. Однако полная фаза продлится чуть более двух минут на полуостровах Вестфирдир и Снайфедльснес, расположенных в нескольких часах езды к северу от Рейкьявика.



Полную фазу затмения можно наблюдать на полуострове Снайфедльснес / Фото wirestock

В селе Хедлиссандур и вокруг него, вблизи края полуострова Снайфедльснес, фестиваль "Iceland Eclipse 2026" предлагает пять дней научных и художественных программ. Гости смогут послушать беседы с астронавтами, учеными и известным кинорежиссером Дарреном Аронофски. Билеты на фестиваль стартуют от 888 долларов (около 39 тысяч гривен по актуальному курсу), а проживание и дополнительные экскурсии, например полет на вертолете к ледниковому вулкану, оплачиваются отдельно.

Ближе к Рейкьявику певица Бьорк будет встречать затмение однодневным фестивалем "Echolalia". Там запланированы диджей-сеты от нее и Arca, а также выступления Sideproject, Ronja и других исполнителей. Мероприятие состоится в парке скульптур в Хабнарфьордюре, где посетители смогут насладиться 1 минутой 4 секундами темноты. Билеты стоят около 120 долларов (5 300 гривен) и включают вход на выставку Бьорк в Национальной галерее Исландии.

Обратите внимание! Для Исландии это будет первое полное солнечное затмение с 1954 года, поэтому местные жители ожидают настоящий туристический бум.

Где лучше всего наблюдать за явлением в Испании и Португалии?

Путь полной фазы проходит через Пиренейский полуостров от северо-западного побережья до Балеарских островов Майорка и Ибица, а также включает небольшую часть северо-восточной Португалии.



Солнечное затмение пройдет и до Ибицы / Фото wirestock

Для любителей горных рейвов есть два варианта вблизи центральной линии. Фестиваль "Iberia Eclipse Festival" проведет пять дней звука и искусства неподалеку от Винуэсы, где зрители будут находиться в темноте в течение 1 минуты 42 секунд. Билеты стоят от 240 евро (почти 13 тысяч гривен). Чуть ближе к Мадриду, в горнолыжном городке Ла-Пинилья, фестиваль "Astral Plane" предлагает три дня художественных инсталляций и электронной музыки на трех сценах, одна из которых расположена на вершине горы.

Лайн-ап музыкального фестиваля Iberia Eclipse Festival / пост из инстаграма Iberia Eclipse Festival

Города Леон, Паленсия и Бургос являются одними из лучше расположенных в Испании – в каждом из них темнота продлится около 1 минуты 45 секунд. Сарагоса будет находиться в полной фазе около полутора минут. То же касается острова Майорка, где центральная линия проходит прямо через столицу острова, Пальму. Это замечательное место, ведь затмение произойдет во время заката солнца над морем.