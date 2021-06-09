Летний сезон 2021: смогут ли украинцы свободно путешествовать в ЕС – прогноз от Минздрава

Европейский Союз был закрыт на карантин из-за COVID-19. Однако сейчас активно открывает свои границы для иностранных туристов.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключает, что украинцы тоже смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза уже этим летом. По его словам, уровень заболеваемости в стране, который наблюдается сейчас, соответствует рекомендациям ВОЗ – менее 5%.

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Он говорит, что это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания.

Такая динамика заболеваемости может вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемической ситуацией по критериям Европейского Союза, а это, в свою очередь, может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года, – отметил Ляшко.

В то же время министр призвал украинский не расслабляться и помнить, что коронавирус до сих пор не преодолены.

По данным Worldometer , по состоянию на сегодня всего в Украине обнаружено 2 218 039 случаи заражения коронавирусом, из них 51 410 летальных.

Отметим, с 9 июня все регионы Украины перешли в "зеленую" зону с минимальными карантинными ограничениями. На протяжении прошедшей сутки зарегистрировали 1 385 больных на коронавирус. От осложнений умерли 77 пациентов.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев летом после введения "паспортов вакцинации".