Лоукостер SkyUp запускает полеты к еще одному туристическому городу в Греции

Украинская авиакомпания SkyUp расширяет полетную программу в Грецию. Со 2 июля стартуют рейсы по маршруту Киев – Салоники – Киев.

Сначала отправиться на популярный греческий курорт можно будет только раз в неделю – по пятницам. Но уже с 13 июля SkyUp добавляет еще один рейс – по вторникам.

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Как сообщает авиаперевозчик, рейс в Салоники дополняет греческую программу SkyUp, куда уже можно запланировать поездку в Корфу и Родос из Киева, а также в Ираклион из Киева и Одессы.

Стоимость авиабилетов

Киев – Салоники от 1872 гривен

Салоники – Киев от 1953 гривен

Условия въезда в Грецию

Только 11 июня 2021 года действует специальное предложение: билет в оба конца можно приобрести всего за 99 долларов. Акция действует на все даты поездки, за исключением периода с 20 по 31 августа 2021 года.

С 14 мая 2021 украинцы могут посетить Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирус, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.

По данным Worldometer , по состоянию на 13 июня 2021 года в Греции обнаружено 414 636 случаев заражения коронавирусом, из них 12 402 летальных.

Отметим, ранее лоукостер заявил, что будет осуществлять полеты из Киева на греческие острова – Корфу, Родос и Крит.

Также SkyUp планирует открыть прямые рейсы между Баку и Львовом с 5 июля. Кроме того, авиакомпания расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.