SkyUp совершил первый рейс из Одессы в Тель-Авив: детали маршрута
Источник:пресс-служба SkyUp
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начала осуществлять рейсы по направлению Одесса – Тель-Авив. Первый полет был выполнен 15 декабря 2021 года.
В будущем авиакомпания намерена расширить список украинских локаций, из которых можно полететь в Тель-Авив.
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SkyUp совершил первый рейс из Одессы в Тель-Авив
Самолеты будут отправляться раз в неделю – каждую среду – по удобному расписанию. Лишь два с половиной часа – и пассажиры уже в Тель-Авиве,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что с 27 марта 2022 года рейс будет выполняться по понедельникам, а с 27 мая частота полетов по маршруту Одесса – Тель-Авив увеличится до трех в неделю – по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Стоимость авиабилетов
Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется в зависимости от города вылета:
- Одесса – Тель-Авив от 1 296 гривен;
- Тель-Авив – Одесса от 1 476 гривен.
С 31 марта 2022 года по этому направлению запланированы рейсы из Львова, а с 26 мая 2022 года – из Харькова.
Условия въезда в Израиль
На днях Израиль продлил запрет на въезд для иностранных туристов. По-прежнему приезжать в страну смогут только граждане и резиденты.
Иностранные граждане могут въехать в страну только при наличии специального разрешения Комитета по вопросам исключений. Получение разрешения на въезд в Израиль, даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-тестов, не освобождает от требований самоизоляции.
Как известно, ограничения будут действовать как минимум до 22 декабря.
COVID-19 в Израиле: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 16 декабря 2021 года в Израиле выявлено 1 352 403 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 8 227 летальных;
- В то же время 1 337 834 человека побороли болезнь.