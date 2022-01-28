SkyUp и МАУ получили разрешение на полеты в Сардинию

Авиакомпании SkyUp и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начнут летать из Киева в итальянский город Ольбия на острове Сардиния.

Соответствующие разрешения перевозчики получили от Государственной авиаслужбы. Пока известно, что запланированная частота полетов для обеих компаний – 2 рейса в неделю.

Читайте также Самые большие аэропорты Европы: кто возглавил "воздушный" рейтинг

Когда авиакомпании начнут летать по новому направлению

Права компании МАУ на выполнение рейсов начинают действовать с 1 февраля 2022 года. Компания SkyUp сможет перевозить пассажиров с 21 мая 2022 года.

Согласно данным портала tickets.ua, ранее по направлению Киев – Ольбия летало 24 международных авиакомпании, в частности Air France, AirBaltic и Emirates Airline. Цена на билеты стартовала от 2 372 гривен. Перелеты по маршруту осуществляются из аэропортов Жуляны и Борисполь. В Ольбии – из Коста Смеральды.

Сейчас SkyUp предлагает перелеты в Ольбию с пересадкой в ​​Милане за 2411 гривен (экономкласс), аналогичный маршрут в выходные обойдется дороже – в 3786 гривен.

SkyUp и МАУ: что известно об авиакомпаниях