SkyUp и МАУ получили разрешение на полеты в Сардинию
Авиакомпании SkyUp и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начнут летать из Киева в итальянский город Ольбия на острове Сардиния.
Соответствующие разрешения перевозчики получили от Государственной авиаслужбы. Пока известно, что запланированная частота полетов для обеих компаний – 2 рейса в неделю.
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Когда авиакомпании начнут летать по новому направлению
Права компании МАУ на выполнение рейсов начинают действовать с 1 февраля 2022 года. Компания SkyUp сможет перевозить пассажиров с 21 мая 2022 года.
Согласно данным портала tickets.ua, ранее по направлению Киев – Ольбия летало 24 международных авиакомпании, в частности Air France, AirBaltic и Emirates Airline. Цена на билеты стартовала от 2 372 гривен. Перелеты по маршруту осуществляются из аэропортов Жуляны и Борисполь. В Ольбии – из Коста Смеральды.
Сейчас SkyUp предлагает перелеты в Ольбию с пересадкой в Милане за 2411 гривен (экономкласс), аналогичный маршрут в выходные обойдется дороже – в 3786 гривен.Обратите внимание! Известно, что остров Сардиния не будет принимать украинских туристов до 15 марта.
SkyUp и МАУ: что известно об авиакомпаниях
- Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее основателем является компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
- Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки США, обеспечивая также стыковку с маршрутами своих международных партнеров.
- Базовым аэропортом МАУ есть международный аэропорт Киева "Борисполь".