SkyUp будет летать из Львова в Баку: расписание рейсов и стоимость авиабилетов

Украинская авиакомпания SkyUp планирует открыть прямые рейсы между Баку и Львовом с 5 июля. Они будут выполняться раз в неделю – в воскресенье из Львова, понедельник из Баку.
Лоукостер надеется на туристов из Баку, которые желают побывать во Львове. Ведь сейчас Азербайджан закрыт для украинцев.
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Однако в SkyUp не исключают, что в дальнейшем этими рейсами смогут пользоваться и граждане Украины, если Азербайджан откроется.
Расписание рейсов
Львов 22:50 – Баку 3:25 – воскресенье
Баку 4:25 – Львов 7:20 – понедельник
Стоимость авиабилетов
Минимальная цена в одну сторону на рейсы Баку – Львов – от 3900 гривен, на рейсы Львов – Баку – от 3300 гривен.В эту стоимость включена перевозка только ручной клади с весом до 9 килограмм и габаритами до 55х40х20 сантиметров.
Отметим, ранее лоукостер SkyUp Airlines заявил, что будет осуществлять полеты из Киева на греческие острова – Корфу, Родос и Крит.
Кроме того, в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings. Первый рейс из Дюссельдорфа в Киев состоится 1 сентября.
Также Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев летом.